Meteo, Cirio: "Massima prudenza. La neve bagnata è molto pericolosa"

"E con queste temperature - ha chiosato - la neve che scende è bagnata è pericolosa".

Intanto, dopo i black out e i problemi alle comunicazioni che ieri hanno caratterizzato la domenica di molte aree di montagna, il Presidente Uncem Marco Bussone ha trasmesso oggi una lettera a tutti i Prefetti italiani. "Le recenti nevicate sulle Alpi - si legge - e i ricorrenti eventi climatici di grave entità, in tutto il Paese, richiedono una efficace programmazione di interventi manutentivi e precauzionali sulle reti che trasportano dati ed energia nei territori montani e rurali. Nevicate e altri eventi meteorologici avversi hanno messo in profonda crisi diverse aree montane, con gravi conseguenze per le comunità locali".