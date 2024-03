Maltempo, in provincia di Torino ieri sera 1600 utenze senza elettricità e sette strade chiuse

Quasi quattromila utenze senza collegamento con la rete elettrica, a causa del maltempo. E' il bilancio fornito ieri sera a livello regionale dopo giorni di precipitazioni che sono andate a intaccare il normale sistema di distribuzione. Alle 21 di ieri, in particolare, soltanto a Torino e in provincia le utenze non funzionanti erano 1600. Nelle altre aree se ne contavano 1100 nel Vco, almeno 600 nel Biellese, 500 in Valsesia e 200 nel Cuneese.

In provincia di Asti la SP49A a Maretto; in provincia di Biella il sottopasso "Santo Stefano" sulla SS758; in provincia di Cuneo SP26 tra Paesana e Crissolo e SP301 dal km3.700 (Diga Piastra), in provincia di Novara SS32Dir a Campagnola, in provincia di Vercelli SP299 a Piode, SR10 della Valle Sermenza, SP82, SP124 tra Rimasco e Carcoforo, SP80. nella provincia del Verbano Cusio Ossola SP49 tra Artò e Boleto, SP74 a Goglio, SS659 a Formazza.