Unione Musicale: Alexander Gadjiev in concerto al Conservatori Verdi

Tra le voci più interessanti del panorama pianistico nazionale e internazionale, Alexander Gadjiev è elogiato dalla critica per la «forte personalità, il perfetto controllo dei rapporti timbrico-dinamici e la pienezza strumentale» e il suo pianismo si distingue per profondità di sguardo e di ricerca personale sostenuti da una totale padronanza tecnica.

Ambasciatore Culturale di Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e vincitore del Premio Abbiati 2023 come miglior solista, Gadjev è artista in residenza all’Unione Musicale a partire dal recital di mercoledì 13 marzo 2024 al Conservatorio Giuseppe Verdi alle ore 20.30.

Alexander Gadjiev torna all’Unione Musicale dopo che nel 2021 si era esibito per la serie dedicata ai più brillanti giovani interpreti internazionali; nello stesso anno l’artista goriziano è risultato vincitore del secondo premio e del premio speciale Krystian Zimerman “per la miglior esecuzione di una Sonata di Chopin” all’ultima edizione del Concorso Chopin di Varsavia e pochi mesi prima aveva vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Sydney.

Precedentemente, a soli 20 anni, si era affermato al Concorso di Hamamatsu, presieduto da Martha Argerich – uno dei dieci concorsi pianistici più prestigiosi al mondo, – e al Monte-Carlo Music Masters 2018 con la vittoria del primo premio. È stato poi “BBC New Generation Artist” nel triennio 2019-21, con il debutto alla Wigmore Hall di Londra che l’ha consacrato tra i più acclamati pianisti della nuova generazione.

Nel programma del suo recital torinese non può mancare Chopin, autore tra i prediletti di cui ha affermato: «Ho molto spesso una percezione della musica di Chopin come se cercasse di librarsi e di staccarsi da terra, non di una musica terrena». Del compositore polacco eseguirà in apertura tre Notturni dalle opere 15 e 48. A seguire le Variazioni Eroica di Beethoven e gli immaginifici Quadri da un’esposizione di Musorgskij.

Il prossimo concerto di Alexander Gadjiev all’Unione Musicale sarà mercoledì 20 marzo (Conservatorio – ore 20.30) in duo con il violoncellista Andrei Ioniță (medaglia d’oro al Concorso Čajkovskij di Mosca nel 2015).

Per info: www.unionemusicale.it