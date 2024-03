Moncalieri, il 2 aprile parte “Paradriving Piemonte 2024”, percorso a tappe adatto alle persone con disabilità

Da Moncalieri è partita una raccolta fondi online per finanziare il percorso “Paradriving Piemonte 2024”, nell’ambito della Giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo.

“Siamo Giulia e Adamo - scrivono gli organizzatori su GoFundMe - e siamo lieti di presentare il nostro progetto Ruote e Zoccoli: Un’Avventura di Inclusione e Passi di Libertà”.

“Il Paradriving - spiegano - è una vera e propria disciplina olimpica dedicata ai portatori di disabilità fisiche che attraverso l’uso della carrozza e di aiuti specifici per ogni patologia, possono competere con i non portatori di handicap”.

“Per la prima volta in Piemonte - aggiungono - vogliamo coinvolgere ragazzi con disturbi dello spettro autistico, psichiatrici e con disabilità intellettiva”.

“Si partirà il 2 aprile da Cuneo, in mattinata - si legge - per arrivare a Torino Sabato 6 aprile. Le tappe previste saranno Fossano, per proseguire il giorno dopo a Savigliano, Bra, Moncalieri e infine Torino”.

“La prima parte del percorso - proseguono - verrà svolta nel parco fluviale per poi proseguire su strade secondarie e in alcuni tratti lungo l’Antica Via Reale dei Savoia, nel pieno rispetto della sicurezza e del benessere di cavalli e passeggeri”.

L’iniziativa solidale, vicina ai 1.500 euro raccolti, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/paradriving-piemonte-2024