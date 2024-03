Blitz di Marrone su Aska, Cirio: "Nessun estremismo, Consiglio Regionale rappresenta i piemontesi"

" Io non devo rispondere niente a nessuno. Io faccio il governatore ed è l'assemblea legislativa che fa le leggi: Marrone non ha fatto né un decreto né un'ordinanza, ma un emendamento che il Consiglio Regionale ha votato. Il Consiglio regionale rappresenta i cittadini piemontesi e fa le leggi: il potere legislativo va rispettato ". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio replica alle accuse del centrosinistra dopo l'approvazione a Palazzo Lascaris della nuova legge regionale anto-Askatasuna sui Beni Comune.

Nulla di estremista

E sulla nuova legge regionale, Cirio ha poi osservato: " Non ci vedo niente di estremista. Se spiego a mia mamma che i beni di tutti sono di tutti, e che chi li occupa abusivamente non va premiato ma va messo nelle condizione di rispettare le leggi, credo che sia dimostrazione di buon senso ".

"Non ci vedo - ha concluso il governatore - niente di male, se non quello che qualcuno vorrebbe costruire perché si vota tra due mesi, e quindi qualsiasi cosa diventa occasione di polemica per chi non ha altri argomenti".