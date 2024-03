Atp Finals da record, valgono (economicamente) più di Sanremo: “Ma il palasport è diventato troppo piccolo" [VIDEO]

Le Atp Finals valgono, economicamente, più di Sanremo, degli Eurovision e “battono”, sul campo del guadagno, tantissimi eventi sportivi di successo.



L'effetto Sinner, un fenomeno sociale

E a crescere è soprattutto il mercato interno, frutto senz’altro dell’effetto Sinner. L’edizione 2023, che ha visto Torino protagonista per la terza volta, è stata senz’altro trainante nel costituire un fenomeno che è diventato sociale, oltre che sportivo. Tanto che, ora, quasi diventa difficile da contenere.

I numeri delle Atp Finals 2023

306 milioni di impatto sul territorio di cui 65,7 che vanno a rimpinguare le casse del fisco, a fronte di un investimento da Palazzo Chigi di 16,2 milioni. Ricadute sul territorio con un “moltiplicatore ottanta”, ovvero che per ogni euro investito ritornano 80 euro nel luogo dell’evento.

Un impatto sociale di 266 milioni, con benefici incrementati di quasi cinque volte rispetto all’iniziale stanziamento. E, infine, un valore commerciale per la visibilità di Torino stimato sui 41 milioni di euro.

La passione cresce

Poi ci sono i numeri della passione che continuano a crescere esponenzialmente. 483 milioni di spettatori hanno seguito l’evento, la maggioranza tramite i social, mentre 86 milioni, più del doppio rispetto allo scorso anno, lo hanno seguito in tv.

Grado di soddisfazione alle stelle

Ma a impressionare sono soprattutto i numeri relativi alla “soddisfazione” di chi ha vissuto le Atp, con numeri difficilmente migliorabili. Il 98% del pubblico generalista è soddisfatto della manifestazione, il 97% consiglierebbe di partecipare alle Finals organizzate a Torino e il 90% ripeterebbe l’esperienza.

Binaghi (Fitp): "Numeri al limite del credibile"

“Numeri ai limiti del credibile" li definisce così Angelo Binaghi presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Una passione crescente anche in termini di vendita dei biglietti. 98.430 mila quelli venduti (due volte e mezzo l’edizione precedente), con un incasso triplo rispetto allo scorso anno.

"Nel 2024 sold out prima dell'estate"

“Quest’anno - conferma Binaghi - contiamo di arrivare al sold out prima dell’estate. È evidente come ci sia una grande domanda interna”. Una domanda che richiede strutture adeguate.

Mancano le strutture

“È evidente - sostiene il numero uno di Fit - come con questi numeri il palazzetto, che alle prime edizioni ci sembrava sterminato, ora ci pare piccolissimo. Questo nonostante l’altr’anno il comune abbia sbloccato in tempi record 300 posti”.





Binaghi: "300 posti in più, ma non si può più crescere oltre"







Tesserati verso il milione

Un problema, però, che fa fronte a una necessità di strutture che proviene da ogni luogo d’Italia. L’impatto sportivo dell’ultimo anno sul tennis e sul padel vede una crescita del 54%, con 821.529 tesserati e con la previsione di superare il milione nel 2024.



4mila impianti assaltati

“Il tennis italiano - è il pensiero di Binaghi - batte numericamente le strutture che possono ospitare questo sport. Oggi i nostri 4mila impianti sono letteralmente assaltati, come Fort Apache. Continueremo ad investire per tamponare questa passione crescente degli italiani per queste attività”.

In questo senso è confermata l’attivazione entro l’estate degli impianti di Volvera e Frossasco a cui seguiranno quelli di Nole e San Maurizio Canavese.

Lo Russo: "Ottimista per l'edizione 2024"

“Un evento possibile grazie a un lavoro di squadra sinergico - ha commentato durante la conferenza il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - che dimostra come questa Città sia in grado di ospitare grandi eventi. Sono ottimista per l’edizione 2024. Occorre agire sulle infrastrutture, anche per il futuro e per altri eventi. Come le Olimpiadi del 2006 hanno portato il palazzetto che oggi ospita le Atp ora occorre essere sempre competitivi e lavorare per portare a casa le prossime edizioni”.

Alla presentazione dei numeri sono intervenuti anche l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e Fabrizio Paschina di Intesa San Paolo.

Il futuro della Atp sarà ancora a Torino?

Mentre su cosa avverrà dopo il 2025 Binaghi conferma come ci sia l’assoluta volontà di voler vincere la sfida e mantenere le Atp in Italia. “Abbiamo incontrato il governo - spiega Binaghi - a cui abbiamo portato questi numeri. Sono molto contento di poter affermare ci sia l’assoluto interesse affinché questo evento rimanga qui.”

Lo spettro arabo

E sullo “spettro” di un passaggio in terra araba dopo la sponsorizzazione del fondo saudita Pif che, secondo alcuni osservatori, metterebbe a rischio il futuro delle Finals a Torino: “Io lo reputo un successo di Gaudenzi (presidente Atp, ndr) - conclude Binaghi - soprattutto perché è riuscito a far capire che per entrare nella storia di questo sport bisogna farlo in punta di piedi. La ritengo un’operazione giusta che mette al riparo tanti asset che dovrebbe, al contrario, far ben sperare per il futuro".