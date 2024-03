Envipark ed Enea lanciano a Torino il primo corso per combattere le fake news del negazionismo climatico

A Torino è nato un nuovo think-tank dedicato ai temi chiave dell’innovazione in particolare transizione ecologica e intelligenza artificiale. Il tavolo tenuto a battesimo dal Parco Scientifico Tecnologico per L'Ambiente - Environment Park ha subito dato vita a un’iniziativa per ora unica in Italia: il primo corso di autodifesa personale contro il negazionismo climatico.

L’iniziativa realizzata da Envipark in collaborazione con Enea i punti chiave di un momento di formazione diretto alle scuole ma aperto a tutti i cittadini che sarà varato ad aprile a Torino si svilupperà su una serie di punti chiave come introduzione al cambiamento climatico; Origini e diffusione del negazionismo; fakenews e social; approccio critico e pensiero critico; comunicazione efficace fino ad “azioni individuali e collettive”.

Il corso voluto dal presidente di EnviPark Giacomo Portas è una delle risposte concrete al tema della scarsa consapevolezza del climate change e delle sue sfide. “Ognuno deve fare una piccola proposta per far capire a tutti che il cambiamento climatico è un problema di tutti – ha detto Portas – e la politica deve fare la sua parte senza paura. Perché la politica ha un ruolo fondamentale, quello di guidare i processi”.

Per partecipare al primo think-tank di Envipark sono arrivati negli uffici di via Livorno a Torino: Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute realtà italiana con sedi a San Francisco e a Tokyo che analizza e realizza le strategie del cibo di domani dialogando con le grandi organizzazioni come Onu, Fao e Unesco; don Andrea Ciucci coordinatore della sede centrale della Pontificia accademia per la vita (Santa Sede) e segretario generale della Fondazione vaticana RenAIssance per l’etica dell’intelligenza artificiale; Cristina Brizzolari, imprenditrice agricola visionaria e oggi presidente di Coldiretti Piemonte; Chiara Foglietta, assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Torino protagonista del primo Green Deal per il cibo democratico; Fabrizio Ricca, assessore regionale ad Internazionalizzazione, Sport e Politiche giovanili che ha accompagnato le imprese piemontesi negli eventi di innovazione di tutto il pianeta; Omar El Hamdani ceo di Sicuranext azienda leader nel mondo della cybersecurity.