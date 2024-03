Pioggia, strade piene di buche. Lo Russo: "I cittadini hanno ragione a lamentarsi. Miglioriamo le manutenzioni"

Dopo l'ondata di maltempo, le strade di Torino sono piene di buche. E, come confermato questa mattina dal sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di TO Radio,

La mappa delle buche

"Sforzo rilevante"

"Lo sforzo - ha spiegato il primo cittadino - è molto rilevante, in termini di riassetto di quello che per me deve esser lo standard manutentivo di una città come Torino: è molto complicato, perché il punto di partenza è difficile non solo dal punto di vista finanziario". Sul fronte dei conti del Comune, Lo Russo ha ricordato come a causa dei rincari energetici nel 2022 la bolletta energetica per il Comune sia passata da 29 a oltre 80 milioni.