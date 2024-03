Una donna di Vigone travolta e uccisa tra Buriasco e Macello

Aveva accostato la sua A3 in un tratto di strada buio, tra Buriasco e Macello, sulla Provinciale 129, che porta a Vigone. Poco dopo che è scesa dall’auto, forse per un guasto, è stata investita da un mezzo guidato da un 18enne. L’incidente è successo verso le 21 di ieri, lunedì 11 marzo, e l’intervento dell’elisoccorso non è riuscito comunque a salvare la vita ad Edmonda Boka, albanese, residente a Vigone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villafranca Piemonte che devono ancora ricostruire l’esatta dinamica.