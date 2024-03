Sorpresa a Rivoli: arriva Raoul Bova per girare uno spot in via Fratelli Piol

Rivoli come Cinecittà, nella giornata di ieri. In una via Piol trasformata in set cinematografico, è infatti comparso Raoul Bova.



Il celebre attore è stato protagonista di alcune riprese per uno spot pubblicitario legato a un noto marchio di moda. Ma la sua presenza non poteva certo passare inosserata: tutto intorno a macchinisti e addetti ai lavori, infatti, si è presto raggruppata una piccola folla di passanti, curiosi e veri e propri fan. A fare gli onori di casa, anche la vicesindaca di Rivoli, Laura Adduce.