Settimana del Lavoro, la biennale organizzata da Ismel arriva alla quarta edizione

Torna la Settimana del Lavoro, dal 18 al 23 marzo, la biennale che ha come tema principale il lavoro, organizzata da ISMEL e giunta alla quarta edizione.

In questa edizione ISMEL propone di indagare la connessione di base che intercorre tra il lavoro inteso come rapporto tra ruoli attesi e agiti, responsabilità assunte e prestazioni espresse, luogo o insieme di luoghi, ma anche come sistema di valori e la persona in quanto essere umano, e portatrice di un significativo cambiamento di atteggiamenti e comportamenti rispetto a quelli che fino a ieri erano considerati consolidati.

Docenti, ricercatori e ricercatrici, professionisti, parti sociali, rappresentanze politiche, sindacali e datoriali animeranno gli appuntamenti analizzando il cambiamento di atteggiamento delle persone rispetto al lavoro inteso come cultura e sistema di valori ponendo un’attenzione particolare alle istanze delle nuove generazioni che si affacciano al mercato del lavoro, stabilendo un legame e un’interlocuzione tra mondo della scuola e del lavoro.

La Settimana del Lavoro 2024 userà diversi linguaggi: dialoghi, workshop, seminari, proiezioni.

Programma completo su www.settimanalavoro.it