Minacce di morte al preside del liceo Einstein, Montaruli (FdI): "Indagare nel mondo dell'autonomia"

"Le minacce di morte firmate con il simbolo di Autonomia Operaia, che verrebbe usato normalmente da Askatasuna, riportano ad anni bui che non devono tornare - a dichiararlo è il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli, commentando la notizia della scritta di minaccia contro il preside del Liceo Einstein, Marco Chiauzza, diventato noto per aver preso posizione contro l'occupazione della propria scuola da parte dei militanti di Askatasuna .

"Al preside Chiauzza, come Fratelli d’Italia, vogliamo far arrivare la nostra solidarietà. Siamo al suo fianco. Ci auguriamo che gli autori possano essere al più presto individuati dalla Digos e che le indagini di rivolgano anche verso il mondo dell'Autonomia. Sarebbe gravissimo si confermasse una correlazione tra questo episodio e quella galassia con cui proprio in queste settimane il sindaco Lo Russo vorrebbe dialogare, regolarizzato il Centro sociale Askatasuna".