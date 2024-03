Lo smartphone rubato sul bus viaggia tra Porta Palazzo e Caselle: denunciato un uomo per ricettazione

In particolare, all’interno dell’area partenze dell’aeroporto, dove il personale della Polizia di Stato ha sottoposto a controllo alcune persone in partenza per Casablanca. Una di queste inizia a comportarsi in modo sospetto. Si guarda intorno con fare preoccupato fino ad allontanarsi in direzione dei bagni. Qui gli agenti lo vedono confabulare con una delle persone controllate in precedenza.