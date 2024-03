Vandalizzato 6 anni fa, l'Anpi V Circoscrizione: "Restaurate il monumento di Ignazio Vian"

Da sei anni il monumento dedicato al tenente Ignazio Vian, tra i protagonisti della storia della Resistenza di Torino, attende di essere restaurato. L’opera si trova in via Stampini 25, all’interno dell’area recintata della scuola che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Parri-Vian” (zona Barriera Lanzo, periferia nord-ovest al confine con Venaria), intitolato così come omaggio alla sua figura.

Vandalizzato nel 2018

Nel 2018 la scultura venne vandalizzata da ignoti, probabilmente con lo scopo di asportare e rivendere la parte bronzea. All’epoca la dirigenza denunciò l’episodio, ma a tutt’oggi i lavori di restauro non sono stati fatti.

I danni riguardano il bassorilievo nella parte alta e la targa centrale da riattaccare, custodita attualmente all'interno della scuola. Oltre a ciò, il cippo necessiterebbe di altri interventi nella parte in cemento.

La mozione del Pd e SE

Da qui la richiesta dell’Anpi V Circoscrizione al Comune di sistemare il monumento dedicato ad Ignazio Vian, di cui quest’anno ricorre l’80° della morte (22 luglio 2024). Una sollecitazione raccolta dal consigliere del Pd Pierino Crema che – insieme ai Nadia Conticelli, Claudio Cerrato e Alice Ravinale (SE) – tramite una mozione chiede di restaurare l’opera, ma non solo.

"E' auspicabile - ha spiegato Crema - avviare con il Museo Diffuso della Resistenza, l’Istoreto e tutte le associazioni partigiane un censimento di tutti i luoghi che necessitano di interventi di restauro o semplice pulizia, con l'obiettivo di recuperare le risorse necessarie e programmarne nel tempo la manutenzione".

"La toponomastica - ha sottolineato Ravinale - ha dei costi: dobbiamo fare in modo che questo tipo di interventi sia finanziato".

QR code

In parallelo al restauro e alla mappatura, come ha chiarito Cerrato, si potrebbero applicare QR code ai monumenti per permettere alle nuove generazioni di conoscere la storia della Resistenza.

Apprezzamenti dal consigliere di Fratelli d'Italia Ferrante De Benedictis, che ha osservato come la mozione "vuole rafforzare un percorso di conservazione della memoria storica, e lo fa in un periodo storico dove la cancel culture e la cultura Woke stanno mettendo a rischio proprio la memoria e la nostra storia".