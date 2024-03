Trans* Visibility Night: la quarta edizione al Museo del Cinema con Valdimir Luxuria

Trans* Visibility Night quest’anno giunta alla sua quarta edizione si svolgerà quest’anno il 23 marzo al Museo del Cinema a partire dalle ore 21.

“Quando le persone smettono di nascondersi comincia il riscatto” commenta l’assessore Jacopo Rosatelli.

L'impegno del Torino Pride

L’evento organizzato dal Coordinamento Torino Pride per il riconoscimento e visibilità alla vita e alle esperienze delle persone trans* quest’anno ha come claim Nel cielo brillano storie trans e celebra come sempre il Transgender Day of Visibility (31 marzo).

Tutti i premiati della serata

Durante la serata saranno consegnati i riconoscimenti della manifestazione, l’iconica stella a cinque persone impegnati in campi che spaziano dai social media allo sport. Per la categoria attivismo Egon Botteghi, per la categoria stand up comedy e social Diego Piemontese, per la categoria poesia June Scialpi, per la categoria sport Valerə Avalle e per la categoria in memoria Lucy Salani.

Attesa per Vladimir Luxuria

La serata sarà un momento di celebrazione con letture, performance teatrali e di stand up. Sul palco attesa anche Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival.

Per tutte le info: https://www.torinopride.it