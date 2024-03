Prova a saltare la coda causata da un incidente: 'pizzicato' dalla Polizia locale di Nichelino

Magari era in ritardo per un appuntamento personale o di lavoro, di sicuro aver provato a saltare la fila è costato caro all'automobilista di Nichelino 'pizzicato' dalla Polizia locale.

Cosa è successo in via Torino

Il fatto è successo nei giorni scorsi in via Torino, dove si era da poco registrato un tamponamento che aveva causato inevitabilmente code e rallentamenti al traffico. A quel punto un conducente, per provare a superare le altre auto in coda, è passato là dove non era possibile. Peccato che in zona, per rilevare quanto era successo nell'incidente, ci fosse una vettura della Polizia locale, con uno degli agenti lesto nel riuscire a prendere il numero della targa.

E' bastato fare una piccola verifica e subito si è scoperto che l'auto 'incriminata' era priva di assicurazione. E così è scattata una doppia sanzione per il conducente.

Problemi al passaggio a livello

Ieri, martedì 12 marzo, una pattuglia della Polizia locale è dovuta intervenire verso l'ora di pranzo al passaggio a livello della stazione, in via Giusti, dove le sbarre erano rimaste bloccate. Gli agenti hanno presidiato e vigilato sul traffico fino a che i tecnici di RFI sono intervenuti a ripristinare la regolarità dell'attraversamento.