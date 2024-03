Sara Zambaia nuova presidente della Commissione Sanità

Sara Zambaia (Lega) è la nuova presidente della Commissione Sanità. Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha presieduto la riunione odierna della Commissione per l’elezione del nuovo presidente, in sostituzione di Alessandro Stecco, dimessosi dalla carica di consigliere regionale dal primo marzo.

La votazione, a scrutinio segreto, ha assegnato 16 voti su 19 a Zambaia. L’Ufficio di presidenza della Commissione è formato ora dalla presidente Zambaia e dai vicepresidenti di maggioranza Andrea Cane (Lega) e di minoranza Domenico Rossi (Pd).

“Sono onorata per questo incarico, che assumo con grande senso di responsabilità – ha commenta Zambaia, originaria di Pianezza - Ringrazio il capogruppo delle Lega Alberto Preioni e i colleghi per la fiducia riposta e il professor Alessandro Stecco cui subentro dopo l’eccellente lavoro svolto, che accolto con consapevolezza e orgoglio. Benché manchino pochi mesi alla fine della legislatura – aggiunge la consigliera leghista - lavoreremo in modo proficuo per completare il lavoro portato avanti in questi anni in Commissione”.