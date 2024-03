Riaperte la Strada provinciale 48 a Valprato Soana e la Sp 50 fino a Ceresole Reale

Per l’abbondante neve e l’allerta valanghe dei giorni scorsi erano state interrotte diverse strade di montagna: non appena le condizioni meteo lo hanno consentito personale, mezzi meccanici della Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino e ditte incaricate si sono messi al lavoro e sono state riaperte sia la Provinciale 48 a Valprato Soana, che era stata interamente chiusa e ed era percorribile solo dai mezzi di soccorso e dai residenti in zona; sia la Provinciale 50 del Colle del Nivolet riaperta ora dal km 0 a Ceresole Reale.