Torino vive i suoi "giorni magici": ecco la fioritura di Primavera, per l'incanto della bella stagione [FOTO]

E' una questione di pochi giorni, ma bastano questi a riempire (anche) le strade di Torino di una magia che nulla ha a che fare con le mode, la modernità e le tecnologie. La Primavera - sul calendario e non solo - si avvicina a grandi passi e nonostante il maltempo, la pioggia e addirittura la neve delle ultime settimane, la natura sta dando la sua risposta.



Da San Salvario a Borgo Filadelfia, da lungo Dora a corso Belgio. Lungo le strade e nei giardini del capoluogo piemontese, infatti, stanno cominciando a fiorire gli alberi. Fiori bianchi, rosa, piccoli e destinati presto a lasciare spazio alle foglie, sugli stessi rami. Ma la sensazione di magia (quella che in Giappone chiamano "Hanami") è un qualcosa di irripetibile.



Questione di pochi giorni: è iniziata con l'avvio della settimana. Ma come sempre varrà la pena osservarla nelle corse e nelle routine quotidiane, per poi attenderla fino al prossimo anno. Quando, puntualmente, ritornerà.