Al volante senza patente, in macchina nascondevano anche attrezzi da scasso: denunciati

La coppia è stata fermata dai Carabinieri in via Scarsellini

Al volante senza patente ed in macchina nascondevano attrezzi da scasso. Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione Borgata Mirafiori, durante un servizio di controllo nell'area sud della città, hanno fermato in via Scarsellini un uomo e una donna alla guida della loro auto.

Breve inseguimento

La coppia, alla vista della pattuglia, ha tentato di dileguarsi nei parcheggi condominiali vicini. Durante il breve inseguimento i militari hanno notato alcuni movimenti anomali all’interno dell’abitacolo, sorprendendo i due scambiarsi il posto di guida.

Macchina sequestrata

All’interno del veicolo i Carabinieri hanno trovato un taglierino a serramanico, un palanchino in metallo, una corda con ganci da traino e altro materiale “da scasso”. I due, già noti alle forze dell'ordine per furto, sono stati denunciati. A seguito di ulteriori controlli l'uomo, già sorpreso alla guida senza patente, è stato anche multato: la macchina è stata sequestrata.