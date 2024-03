Stretta contro lo spaccio di droga: da gennaio 186 arresti e 80 kg di cannabinoidi sequestrati

Si è tenuto in Prefettura con la Procura di Torino e le Forze dell’Ordine un punto di situazione sui fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti che interessano in modo particolare alcune zone della città.

I dati riferiti ai primi due mesi dell’anno in corso confermano un elevato numero dei fermi e degli arresti di soggetti appartenenti alla rete di distribuzione al dettaglio delle diverse tipologie di stupefacenti, cannabinoidi, cocaina e suoi derivati (crack), ma anche sostanze sintetiche e nuove droghe.

Da gennaio 2024, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno registrato 186 arresti, 136 denunce, con un totale di 22 minorenni coinvolti, mentre sono stati sequestrati oltre 80 kg di cannabinoidi, quasi 20 kg di eroina, oltre 10 kg di cocaina e in misura minore altre sostanze.

Le attività rivolte alla repressione si avvalgono dell’aggravamento delle sanzioni recentemente previsto dalla legge per lo spaccio attuato in modo non occasionale, attraverso la gestione di piazze di spaccio “seriali”, che costituiscono un costante riferimento per numerosi acquirenti, con ingenti quantitativi di stupefacente smerciato ed un’accertata capacità di approvvigionamento e distribuzione.

Intensa è anche l’attività di contrasto sui canali di approvvigionamento gestiti da gruppi criminali nazionali e stranieri.

Parallelamente all’attività investigativa e di repressione, anche corrispondendo alle richieste della cittadinanza e dell’Amministrazione comunale, è stato disposto, avvalendosi dei militari dell’Operazione Strade Sicure, un ulteriore ampliamento delle misure di pattugliamento su alcune aree della città, con il prolungamento della vigilanza già presente a Barriera di Milano nelle ore serali e notturne e l’estensione nell’area limitrofa alla stazione ferroviaria di Porta Nuova.