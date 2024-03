Radicali e +Europa iniziano anche a Torino la mobilitazione per legalizzare la cannabis

“Da questo weekend anche a Torino parte la mobilitazione per legalizzare la cannabis” lo dichiarano in una nota Andrea Turi, portavoce di +Europa Torino e Lorenzo Cabulliese, Giorgio Maracich e Daniele Degiorgis, coordinatori dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta. Proseguono “in Via Garibaldi angolo Via Stampatori ogni dalle 16 alle 18 per tutto il mese di marzo troverete un banchetto per raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Io Coltivo’ che mira a legalizzare la cannabis sul modello tedesco”. Concludono: “Lanciamo un appello al Sindaco Stefano Lo Russo e al Presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio: venite a firmare anche voi, non è possibile nascondere sotto al tappeto una realtà di 3 milioni di consumatori in Italia che può portare nelle casse dello Stato più di 7 miliardi di euro”.