Pasta Berruto cambia la ricetta: un Fondo di investimento prende la maggioranza dell'azienda di Carmagnola

Passa di mano una delle aziende storiche del mondo agroalimentare torinese. Un Fondo Italiano d’Investimento - Agri&Food - entra infatti nel capitale di Pasta Berruto, prendendo il controllo del pacchetto azionario della storica azienda di Carmagnola, attiva nel settore dagli anni Settanta.

L’operazione porta al fondo l’attuale quota di circa il 60% di Webcor Investments Ltd, ed è finalizzata a sostenere Pasta Berruto in un percorso di crescita con un piano di investimenti condiviso e finalizzato in particolare all’aumento della capacità produttiva, all’ulteriore rafforzamento all’estero e all’innovazione di prodotto.

Si tratta del secondo investimento realizzato dal FIAF, il fondo settoriale lanciato da Fondo Italiano per sostenere la filiera agroalimentare italiana, prima industria del nostro Paese per valore aggiunto e sinonimo globale di eccellenza del Made in Italy. Mentre la famiglia Berruto è stata assistita da Meti, Società di corporate finance dedicata a imprenditori e private equity costituita in partnership con Ersel.

Con sede a Carmagnola in provincia di Torino, Pasta Berruto affonda le proprie radici tra l’Ottocento e i primi del Novecento. Attiva principalmente nella produzione di pasta secca di semola di grano duro, destinata alla grande distribuzione, nonché ai canali Ho.Re.Ca. e industriale, la società commercializza anche alcune varietà particolari di pasta e prodotti affini a completamento della propria gamma prodotti. Con ricavi 2023 in crescita a 64,4 milioni di euro e marginalità in costante miglioramento, Pasta Berruto si contraddistingue per l’elevata vocazione all’export. La società, presente sul mercato sia tramite prodotti private label sia a marchio proprio, realizza oltre il 90% del proprio fatturato all’estero, in oltre 100 Paesi nel mondo. Questa presenza geografica le consente di essere attualmente il primo pastificio italiano per tasso di esportazioni. L’azienda occupa complessivamente circa 70 collaboratori e conta 9 linee produttive che realizzano circa 65 mila tonnellate l’anno di prodotti.

Webcor Investments Ltd. è una holding di investimento familiare con un totale di assets pari ad oltre 800 milioni di euro, con un forte senso di identità e solidi valori familiari alla base, che trae origine da metà anni Settanta dalle attività di manifattura tessile nella Repubblica Democratica del Congo. Oggi il gruppo è leader nel settore agro-industriale nell'Africa subsahariana.

I fratelli Stefano e Matteo Berruto, rispettivamente attuali Amministratore Delegato e Direttore di Stabilimento, insieme alla sorella Anna Maria Berruto, resteranno all’interno della società come soci di minoranza e manterranno ruoli operativi.