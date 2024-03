Previsione del prezzo di XRP: conviene aprire una posizione adesso?

XRP sta attualmente tentando un consolidamento rialzista intorno a 0,70 dollari. Sebbene i pullback dovuti a una condizione di ipercomprato sembrino inevitabili nel breve termine, XRP potrebbe aver finalmente superato il suo range durato mesi. L’11 marzo XRP è stata anche la migliore tra le principali 10 criptovalute: nemmeno Bitcoin, Ethereum o Solana sono riuscite a tenere il passo della criptovaluta di Ripple Labs.

L’ultima crescita è un’opportunità di ingresso o gli investitori dovrebbero aspettare per il momento?

XRP con breakout rialzista: acquistare XRP adesso conviene?

Lo slancio attuale, nonostante i ritracciamenti fisiologici e le prese di profitto, suggerisce fortemente che XRP possa proseguire nel suo movimento al rialzo.

Il valore di 0,75 dollari rappresenta una soglia di resistenza critica per XRP. Gli investitori possono cercare una formazione di minimi strutturali più elevati in un intervallo di tempo più breve: è qui che XRP deve raggiungere un minimo inferiore per confermare il trend rialzista. Ciò consentirebbe anche un inizio migliore. In ogni caso, un breakout sopra quota 0,75 $ sembra possibile.

Esiste però anche la possibilità di un primo movimento correttivo, per questo motivo gli investitori esperti consigliano cautela.

Un aumento significativo del volume di trading è stato osservato in seguito al superamento della resistenza locale a 0,67 dollari. Affinché il trend positivo continui, è necessario che questa zona di supporto sia valida. Il supporto è stato ampiamente difeso intraday.

La community XRP è fiduciosa

Come al solito, la comunità di Ripple è rialzista e crede che il prezzo di XRP esploderà di nuovo.

Tuttavia, attualmente lo slancio è dalla parte della community anche se le battute d'arresto potrebbero quindi rappresentare opportunità di ingresso.

Ma quando le previsioni sui prezzi di Ripple vengono pubblicate da account come XRP Captain, dovrebbero sempre essere messe in discussione in modo critico. Si tratta di previsioni di prezzo fondate o di semplice pubblicità?

#XRP 15$ Technical Target 💥💥🚀🚀 pic.twitter.com/sgdaH2HaBH — XRP CAPTAIN (@UniverseTwenty) March 12, 2024

Chi è alla ricerca di alternative XRP oggi sta dando un'occhiata alle AI Coins, uno dei trend del 2024 da non perdere. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella criptosfera si sta rivelando uno dei segmenti di mercato più vivaci, in parte grazie ai progressi nel mondo reale.

Un esempio in questo senso è 5th Scape, innovativo progetto focalizzato su AR (Realtà Aumentata) e VR (Realtà Virtuale), con l'ambizione di creare il primo ecosistema al mondo che metta in contatto le menti più brillanti. Il progetto spazia dalla creazione di giochi VR all'hardware e alle animazioni.

Il successo della prevendita - 1 milione di dollari raccolto in breve tempo - indica l’interesse degli investitori in cerca di una crypto economica su cui investire in un settore promettente.

