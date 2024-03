Villa Chiuminatto: al via le visite guidate alla dimora storica liberty nel cuore della Crocetta

Da sabato 23 marzo a sabato 26 ottobre sono in programma quattro appuntamenti per scoprire la dimora storica, costruita nel 1923 nel cuore della Crocetta a Torino, in via Galliano 27, dall’architetto piemontese Gottardo Gussoni, pupillo del grande architetto liberty Pietro Fenoglio.

Le visite permettono di visitare la Villa con l’accompagnamento di una guida che ne racconta la storia, le curiosità e i misteri, ma anche l’origine del quartiere della Crosëtta. Le visite guidate gratuite, con donazione libera, sono in programma sabato 23 marzo (orari: 15, 16.30, 18) e sabato 4 maggio (orari: 15, 16.30, 18). Le visite speciali tematiche, invece, sono dedicate al cinema e all’esoterismo e prevedono una donazione minima obbligatoria: 10 euro adulti, 5 euro bambini under 18, free under 6.

Per il primo anno anche le visite guidate avranno un Charity Partner a cui verrà devoluto il ricavato dalle donazioni delle visite stesse, più nel dettaglio le donazioni sosterranno il progetto REGALA IL TEATRO, formula di abbonamento sospeso, dedicata alle persone in condizioni di fragilità (famiglie e gruppi classe) che offre per gli spettacoli del cartellone 2024/25 della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. In questo modo sarà possibile far vivere l’esperienza del teatro e contribuire a migliorare il benessere delle persone più bisognose. Un’iniziativa della Fondazione TRG che gestisce dal 2006 la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani dove programma, ogni anno, una ricca stagione di spettacoli per le scuole, per le famiglie e per i giovani, ospitando oltre 240 rappresentazioni e accogliendo oltre 40.000 spettatori.

«Dopo aver conosciuto la storia della Villa ed aver capito che è nata con la vocazione di essere vissuta, condivisa e accogliente, siamo felicissimi di continuare la tradizione – commenta Maribel Lopera Sierra, fondatrice di Fondazione Buono Lopera – e siamo orgogliosi ed entusiasti di poter sostenere la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani attraverso le nostre visite guidate».

«Siamo molto felici - aggiunge Emiliano Bronzino, Direttore Artistico e Progettuale della Fondazione TRG - di poter regalare a coloro che sono in difficoltà, grazie al sostegno della Fondazione BuonoLopera, l’opportunità di assistere ad uno o più spettacoli teatrali. Per molte persone sarà la prima volta a teatro; siamo convinti che questa opportunità sarà per loro molto importante perché saprà offrire occasioni di divertimento, di riflessione e di crescita».