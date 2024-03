Islamofobia, Torino raccoglierà i dati del razzismo anti-musulmano per un report

Torino vuole raccogliere i dati su islamofobia ed episodi di razzismo anti-musulmano con l'obiettivo ogni anno di realizzare un rapporto. E' il proposito emerso questa mattina a Palazzo Civico, durante l'incontro sul tema in occasione della Giornata internazionale per la lotta all'islamofobia .

"Torino - ha sottolineato il presidente della Commissione, Ahmed Abdullahi - è l'unica Città in Italia che organizza ufficialmente per il secondo anno questa giornata. Ci siamo presi come impegno di unire i vari mondi e raccogliere i dati: sono molto soddisfatto che si sia deciso di lavorare per realizzare questo report, che il prossimo anno presenteremo qui".

Ad intervenire anche Walid Bouchnaf, trai i referenti del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Torino, che ha parlato di "stanchezza nel vedere che spesso viene data esclusivamente un'immagine negativa dell'Islam e dei musulmani. La nostra comunità di oggi è ricca di culture e lingue, ma soprattutto di italianità".

Presente anche il sindaco Stefano Lo Russo, che ha osservato: "La giornata di oggi ci mette di fronte a un impegno condiviso, quello di lavorare perché tutte le torinesi e tutti i torinesi possano sentirsi parte della comunità, a prescindere dalla loro origine e dalla religione che professano".