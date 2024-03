Niente conta, il Pd sceglie la candidata per la Regione: è Gianna Pentenero

Passo di lato da parte dei due candidati in pectore, Chiara Gribaudo e Daniele Valle, optando per l'attuale assessora alla sicurezza della Città di Torino.





"Se il campo non si è ancora allargato non è per scelta nostra": con queste parole, il segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi ha aperto l'assemblea pungente Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione lanciando la sfida alle destre.





Rossi ha quindi sollecitato Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione stringendo i tempi sulle alleanze: "Abbiamo mantenuto - ha dichiarato nella relazione introduttiva - la promessa di essere tessitori e costruttori, lavorando per unire e includere chi si dichiara alternativo alle destre. Abbiamo scritto una carta dei valori e siamo in dirittura d'arrivo con il programma: i nodi con alcuni non si sono ancora sciolti, ma serve il principio di reciprocità. Volevamo definire il perimetro della coalizione prima, ma adesso dobbiamo andare avanti; in ogni caso, il cantiere è sempre aperto e inclusivo".