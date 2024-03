I giovani di Grugliasco in marcia contro tutte le mafie

Nella mattina di oggi, lunedì 18 marzo, è partita da piazza 66 Martiri a Grugliasco la marcia "Verso il 21 marzo" in occasione della giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, organizzata dall'assessorato alle politiche giovanili, fino al parco Le Serre, passando per il parco Porporati.