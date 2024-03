Alloggi Atc, si distacca un pezzo di intonaco in via Cravero: “Subito i lavori di ripristino”

In un alloggio Atc al primo piano del condomìnio di edilizia sociale di via Cravero 45 a Torino si è verificato questa mattina il distacco di una porzione di intonaco dal soffitto della cucina. Sul posto si sono subito recati i tecnici dell’Agenzia Territoriale per la Casa che, avvalendosi di una perizia specialistica, accerteranno l’entità del danno e sin dalle prossime ore inizieranno i lavori di ripristino delle porzioni ammalorate. Al momento l’alloggio è stata dichiarato inagibile dal Comune di Torino; l’inquilino, colpito dalla caduta dei calcinacci (per fortuna non in modo grave) e la sua famiglia, saranno ospitati per alcuni giorni in una sistemazione temporanea individuata da Atc.

“Il patrimonio edilizio della nostra Atc - dichiara il presidente dell’ Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale Emilio Bolla - è in larga parte vetusto e necessita di importanti manutenzioni. Con gli interventi resi possibili dai contributi pubblici dell'ultimo periodo siamo intervenuti nei casi più urgenti. Per quanto riguarda le numerose esigenze che ancora si registrano cercheremo di intervenire nei casi più urgenti, confidando che si possano presto rendere disponibili fondi straordinari per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei nostri assegnatari”.

Il condominio di via Cravero, composto complessivamente da 310 alloggi, di cui 42 riscattati da ex inquilini diventati proprietari, è stato oggetto in anni recenti di un significativo intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato i tetti, gli infissi, sia delle parti comuni che dei singoli alloggi, e ha previsto l’installazione di un nuovo sistema di riscaldamento e acqua calda centralizzati.