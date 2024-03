Sangue sulle strade di Mirafiori Nord: aggressione a colpi di machete, la vittima in ospedale

Chiazze di sangue per terra, in quantità notevole. Ecco cosa è rimasto, ieri sera, dell'aggressione a colpi di machete che si è scatenata per motivi ancora da ricostruire in via Panizza, a Mirafiori Nord.



Un episodio di violenza che ha portato l'aggressore a colpire la vittima con tale violenza da lasciare non solo sul marciapiede, ma anche sulle auto in sosta nelle vicinanze tracce evidenti di sangue e schizzi.



Subito soccorsa, la persona colpita dalla lama è stata portata in ospedale e sottoposta alle cure dei medici. Le forze del'ordine indagano per ricostruire causa e dinamica dei fatti.



"Un’altra violenza con machete non potrebbe lasciare Torino immobile. In attesa che il Comune faccia la sua parte decidendosi a controllare e riqualificare i nostri quartieri, l’impegnò per l’ordine pubblico e la sicurezza deve continuare - a dichiararlo è la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli -. Si tratta dell’ennesima azione violenta che ci lascia sbigottiti. Mi appello al ministro Piantedosi. A Torino serve uno sforzo aggiuntivo per dare un colpo decisivo a chi pensa che si possa scorrazzare con un’arma in mano e colpire senza pietà. Molto è stato fatto dal Governo Meloni e ora, giorno dopo giorno, è necessario non abbassare l’attenzione e potenziare i controlli in quelle aree che ancora soffrono un problema di sicurezza. Siamo sempre stati ascoltati ed è per questo che vogliamo portare all’attenzione del Viminale anche questo episodio".