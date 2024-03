Carrefour, serrande abbassate a sorpresa in corso Turati: "problemi tecnici" e la gente rimane fuori

"Problemi tecnici. Torneremo presto a servirvi". Così, nella giornata di oggi, alcuni cartelli appensi alle porte di ingresso spiegavano ai clienti il motivo per cui il punto vendita del Carrefour di corso Turati, all'angolo con corso Bramante, è rimasto chiuso, con le saracinesche abbassate.

Parcheggio deserto e serrande abbassate

Tante le segnalazioni che ci sono arrivate dai lettori che, passando da quelle parti questa mattina, sono rimasti sorpresi dalla situazione. Arrivando, in effetti, l'indizio che qualcosa non vada come al solito traspare già dal parcheggio, insolitamente vuoto e con pochissime automobili collocate negli stalli.



Avvicinandosi alle porte scorrevoli, poi, ecco la conferma: le serrande sono abbassate, il punto vendita chiuso, le luci spente. Ad accogliere i clienti solo i cartelli appesi alle vetrate che spiegano come la situazione sia legata a "regioni tecniche", ma come ci sia l'impegno per tornare ad aprire il prima possibile.



Stupore, chiacchiere, qualche sbuffo. E chi aveva in mente di fare la spesa proprio oggi, è costretto a elaborare un piano B. Peraltro - ironia della sorte - proprio con un supermercato Esselunga a pochi passi da lì.