Il salvataggio di Egea supera il vaglio degli obbligazionisti: via libera per oltre l’80% dei crediti

Per salvare l’azienda, altrimenti condannata al fallimento, serviva mettere d’accordo i possessori di almeno il 60% delle obbligazioni non garantite che il gruppo aveva piazzato a una platea di 77 investitori nel corso di sei diverse emissioni. Poco meno di 11 milioni di euro, in pratica, su un totale di circa 18, cinque dei quali però in mano a un unico imprenditore straniero che ancora nei giorni scorsi si era detto poco convinto di agevolare il salvataggio, inducendone in qualche modo altri allo scansare il peso morale di un dissesto le cui conseguenze avrebbero travolto 1.300 collaboratori tra diretti e indiretti e provocato gravissime ricadute in termini di crediti da esigere da parte delle aziende dell’indotto fornitrici e di servizi da erogare a una platea di decine di Comuni ed enti locali di mezzo Nord Ovest.

Quella soglia, decisiva per scampare il baratro, si è infine raggiunta e parrebbe ampiamente superata (si sarebbe giunti all’80%, secondo le prime indicazioni giunte da fonti aziendali) nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, consentendo ai liquidatori di Egea di superare quello che rappresentava probabilmente lo scoglio più ripido nel difficile percorso di salvataggio avviato nel giugno scorso e destinato a concludersi entro un termine massimo di 12 mesi da allora.

La buona notizia relativa al superamento del quorum ha preso forma poco dopo le ore 18, dopo che per tutto il pomeriggio, presso il quartiere generale della multiservizi, in corso Nino Bixio, un notaio è stato impegnato a raccogliere le firme degli obbligazionisti che si erano decisi ad accettare il piano di saldo e stralcio proposto loro dai nuovi vertici aziendali.

Un’intesa che per loro prevedeva la restituzione di un minimo del 30% del credito, una percentuale destinata a salire in ragione dei buoni risultati che l’azienda andrà eventualmente a conseguire sotto le insegne della "new-co" che si andrà ora a costituire sotto la guida industriale di Iren – che metterà sul tavolo 85 milioni di euro – e un controllo azionario suddiviso in parti uguali tra la stessa erede delle ex municipalizzate di Torino, Genova, Reggio Emilia e Parma e le banche detentrici di crediti garantiti per circa 160 milioni di euro.

Superato questo scoglio, la complessa partita degli obbligazionisti è stata così archiviata insieme a quella dei fornitori (a loro è stato riconosciuto il 25% dei crediti maturati fino al 1° giugno scorso, il 100% di quanto dovuto dopo quella data), mentre sarebbero agli ultimi dettagli le intese riguardanti l’analogo 30% promesso alle banche per i loro crediti non garantiti (altri 160 milioni) e l’erario, obbligato ad accettare la restituzione di 60 milioni di euro (su 200) in dieci anni.

La strada è ora in discesa e porterà presto all’approvazione di distinti accordi di ristrutturazione (con i creditori e con Iren, per il suo ingresso) da parte dei consigli di gestione e di sorveglianza della multiservizi albese, prima del necessario vaglio sull’intera operazione da parte del Tribunale di Torino.