Se anche il Papa chiede all’Ucraina di fermarsi e trattare

Il cambio di narrativa sull’Ucraina da parte delle leadership occidentali è in pieno svolgimento. In mezzo a un invito francese a mandare truppe NATO sul campo e una richiesta dei Paesi baltici di non fermare le forniture di armi, sta spuntando l’idea di chiedere un cessate il fuoco e poi di passare ai negoziati. Per il momento a caldeggiare questa ipotesi sono gli accademici e i consiglieri più defilati, ma anche i più potenti, quelli dei think tank che influenzano la direzione che prende l’amministrazione USA e poi i governi europei. Tali influenti analisti, dalle colonne del Foreign Affairs, suggeriscono che sia meglio pensare già al “dopo”, a ripristinare i canali di comunicazione con la Russia, a ragionare sul modo di riattivare una qualche sorta di cooperazione. Anzi, oggi in Occidente sta addirittura fiorendo un sentimento pacifista, nutrito dalle ultime dichiarazioni di Francesco I. Come riporta il sito Strumenti Politici , il Papa ha esplicitamente esortato i vertici di Kiev a riflettere sull’opportunità di alzare bandiera bianca. Il suo non è stato un invito ad arrendersi, piuttosto quello a far sì che le inutili stragi finiscano. Le sue preoccupazioni vanno giustamente a coloro che soffrono, dalla popolazione civili ai soldati che magari sono stati costretti ad arruolarsi e ad andare al fronte per soddisfare i roboanti proclami di vittoria totale fatte da Zelensky. Il governo ucraino si è molto risentito e ha convocato il nunzio apostolico per trasmettergli la “delusione” di Kiev. Ma Francesco non è tornato sui suoi passi e di certo non lo turbano le accuse di essere un filo-russo. Il Papa parla di pace e di vita, e non potrebbe essere altrimenti per il Vicario di Cristo. Dunque all’Ucraina suggerisce di ricorrere a uno Stato terzo che faccia da mediatore e allestisca i negoziati.