Smog promette l’airdrop più grande della storia di Solana, con un montepremi di 1 milione di dollari in token

La nuova meme coin di Solana, Smog è stata lanciata a febbraio del 2024 senza una presale. Dall’arrivo sul mercato, la criptovaluta è cresciuta del 249%, arrivando a un valore di 0,17 dollari e a un market cap di 132 milioni di dollari.

Il motivo del successo del token sta nella sua campagna di marketing che prevede “l’airdrop più grande della storia su Sol”. Questa strategia ha attirato l’interesse dei trader, specialmente degli appassionati di meme coin che detengono nel wallet altri token di Solana come WIF o BONK.

Per ottenere le ricompense dell’airdrop, gli utenti devono portare a termine delle semplici missioni sulla piattaforma Zealy.

I premi dell'airdrop della meme coin si baseranno sui punti XP di ogni trader che aumenteranno con il completamento dei task su Zealy.

Le missioni possono richiedere ai trader di invitare altre persone a partecipare all'airdrop, scrivere commenti sulla pagina della community della meme coin su CoinMarketCap, o semplicemente visitare il sito web di Smog.

Alcune missioni più complesse, richiedono agli utenti di creare dei contenuti video dedicati alla meme coin e di postarli su varie piattaforme come TikTok.

La Fase 2 dell’airdrop

Nella Fase 2 dell’airdrop, prevista il 4 aprile, gli utenti potranno aumentare le possibilità di ottenere le ricompense acquistando e tenendo il token SMOG nel proprio wallet.

Per dare una spinta al profilo di Smog, il team di sviluppo chiederà ai trader di promuovere l’hashtag #SmogSwap.

Inoltre, nella Fase 2 verranno assegnati punti XP in base all’acquisto, al possesso e allo scambio di token SMOG dalla data di lancio del token.

Oltre al focus sull'attività on-chain, il team di Smog Token resetterà la leaderboard di Zealy per dare a tutti una nuova possibilità di arrivare in cima. Il team introdurrà nuove linee guida della community per guadagnare XP durante la Fase 2.

SMOG guida le meme coin di Solana

Le meme coin continuano a crescere, specialmente quelle di Solana. Dogwifhat (WIF) è aumentato del 24% nelle ultime 24 ore e MYRO del 16%. Tuttavia, SMOG si è rivelato il token più performante.

La blockchain Layer 1 Solana sta attirando l'attenzione dei trader e degli sviluppatori, in quanto si rivela veloce, versatile e presenta delle commissioni basse.

Il lancio di Smog ha generato una crescita dell'attività on-chain e del valore di Solana, arrivato fino a 202 dollari dopo una crescita del 730% dall’inizio del 2024. Con un market cap 80 miliardi di dollari, attualmente Solana è la quarta criptovaluta secondo la classifica di Coinmarketcap.

Il team di Smog ha allocato il 35% della fornitura totale di token per l’airdorp. Inizialmente lanciato sugli aggregatori di Solana Jupiter e Birdeye, Smog è stato portato anche su Ethereum tramite Portalbridge, adottando un approccio multichain per raggiungere più utenti.

Per questo Smog viene tenuto d’occhio dai trader esperti e dagli analisti di criptovalute. Mike Tha Investor, ha citato il token Smog come uno dei low-cap coin di Solana su cui investire.

Secondo i dati di DappRadar, Solana risulta la blockchain con più traffico negli ultimi sette giorni per volume di trading,. Solana ha registrato 74 milioni di transazioni rispetto agli 1,26 milioni di Ethereum.

Smog sta sfruttando Solana per far crescere la sua community, con la gamificazione della campagna di airdrop che si ispira ai giochi di ruolo di stampo fantasy.

L’airdrop ha permesso a Smog di farsi conoscere anche sui social media: la community di Smog è cresciuta fino a 45.600 follower su X, 18.659 utenti su Telegram e 13.040 sul suo server Discord.

Nel frattempo, attualmente ci sono circa 16.000 titolari del token Smog attivi su Zealy, attratti dalla fase 1 dell’airdrop e intenzionati a partecipare anche alla seconda. I trader stanno puntando su Smog anche per lo sconto OTC del 10%, offerto a chi compra il token con ETH, USDT o carta di credito tramite il sito ufficiale.

Inoltre, in questo modo i trader possono mettere i token acquistati in staking con un APY del 42%, in modo da ricevere ricompense passive in token.

