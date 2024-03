“Stili di vita corretti”: due incontri con specialisti in vista della Giornata Mondiale della Salute

In occasione della Giornata Mondiale della Salute in programma il 7 aprile nell’ambito delle iniziative promosse da Rete Città Sane dell’O.M.S. la Circoscrizione 5 della Città di Torino organizza due incontri sul tema “Stili di vita Corretti”.

Il primo si terrà domani, mercoledì 20 marzo alle ore 15,30 presso il centro di incontro di via Lanzo. Il secondo è stato calendarizzato per venerdì 5 aprile alle ore 15,30 presso il centro di incontro di via dei Gladioli 29.

Gli incontri saranno tenuti dal dottor Carlo Romano, direttore del Distretto Nord Ovest dell’Asl Città di Torino, dal dottor Salvatore Oleandri direttore di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Asl Città di Torino e dal dottor Francesco Talarico medico di medicina generale.

Gli incontri sono organizzati dai coordinatori Stefano Subbiani e Chiaffredo Ballatore, della circoscrizione presieduta da Enrico Crescimanno.