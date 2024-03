Domani il centrosinistra a confronto per le Regionali: pace tra Verdi e Sinistra. Dialogo con il Terzo Polo

Dopo l'investitura di Gianna Pentenero, il centrosinistra è pronto a partire ufficialmente con la campagna elettorale delle Regionali. Domani sera il Segretario Regionale del PD Domenico Rossi incontrerà il tavolo di coalizione, a cui saranno presenti sia i Verdi che Sinistra Italiana.

Il tavolo di coalizione

Nelle scorse settimane tra questi ultimi due partiti si era registrata una rottura. A provocare la frattura la decisione che i Verdi si sarebbero presentati sia alle Regionali che Europee insieme al partito di Nicola Fratoianni, sotto le insegne di AVS (Alleanza-Verdi-Sinistra). Una spaccatura ora ricomposta. Ed insieme a loro saranno presenti al tavolo di coalizione i civici di Giaccone/Tresso, +Europa, i Radicali e DemoS.

Terzo Polo

Resta il dubbio di cosa farà il Terzo Polo, se deciderà di sostenere Pentenero o migrare verso Alberto Cirio. Azione in Piemonte appare spaccata, con la frangia guidata da Enrico Costa pronta a scendere in campo per sostenere il governatore uscente.

"Con Azione - ha spiegato Domenico Rossi - noi interloquiamo in particolare con i novaresi, che non condividono la linea d’appoggio a Cirio. Visto che Calenda è rimasto possibilista sul Piemonte, noi saremmo contenti se Azione camminasse con noi in questo percorso".

Più freddi i rapporti con il partito di Matteo Renzi, anche se Pentenero ha avviato un'interlocuzione con Italia Viva. "Spero che da parte loro - ha auspicato il Segretario - ci sia un atteggiamento più disponibile di qualche mese fa, che sembrava più rigido".

I Moderati

Resta aperta la questione dei Moderati. Schieratesi alle scorse Regionali e Comunali con il centrosinistra, al momento non hanno ancora ufficializzato la loro posizione. "Con Mimmo Portas - ha chiarito Rossi - sarà necessario un confronto, perché si avvicina il momento di chiudere le liste". "Escludo che i Moderati - ha poi aggiunto - vadano con Cirio: non ci sono mai state dichiarazioni di appoggiare con il loro simbolo Cirio. Ci saranno delle scelte di singole persone, non di una forza politica". Qua il riferimento è all'attuale capogruppo Silvio Magliano, che in molti danno candidato nella lista civica del governatore uscente senza simbolo.

"Cantiere rimane aperto"

E sulla dichiarazioni di Giuseppe Conte, che ieri ha chiuso definitivamente a qualsiasi ipotesi di campo largo Pd-M5S, Rossi replica: "La sapevamo già: loro dall’inizio non volevano l’alleanza. Erano pronti, non vedevano l’ora. Se la scelta di sabato ha portato a questa chiarezza noi non siamo d’accordo, perché abbiamo detto anche in assemblea che per noi il campo largo rimane l’orizzonte".