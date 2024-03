Legge di stabilità, Gallo (Pd): "Approvato emendamento per centri diurni dedicati agli adolescenti disabili"

“E’ stato approvato il mio emendamento alla Legge di Stabilità con il quale, introducendo una modifica alla legge regionale sui servizi sociali, si prevede che, all’interno dei centri diurni per disabili gravi, la differenziazione per fasce di età venga fatta con particolare attenzione al potenziamento di servizi rivolti a persone con disabilità grave e complessa in età adolescenziale, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, anche in forma di complementarietà con la frequenza scolastica” spiega il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Emerge da parte delle famiglie di adolescenti con disabilità grave una grande difficoltà nella gestione di situazioni complesse che non trovano risposte adeguate. I servizi sociosanitari territoriali per minori, poi, offrono sì risposte adatte alle esigenze individuali, ma risultano carenti per quanto riguarda l’accoglienza diurna. Infatti, i centri diurni sono rivolti, sotto il profilo delle attività, soprattutto ai disabili in età adulta, mentre la fascia adolescenziale non beneficia di analoghe strutture calibrate su bisogni e interessi dei ragazzi” precisa Gallo.

“Lo scopo del mio intervento normativo – conclude l’esponente dem – è quello di prevedere la presenza sul territorio regionale di centri diurni dedicati ai disabili gravi adolescenti (tra i 13 e i 18 anni) per fornire un sostegno alle famiglie e ai ragazzi orientato a questa fascia di età adolescenziale“.