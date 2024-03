Bimba precipitata dal quarto piano, confermato l'ergastolo per il patrigno

L'episodio fece parlare e indignare l'Italia intera. Oggi, mercoledì 20 marzo, dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, è arrivata la conferma anche in appello per il 36enne Mohssine Azhar, processato per la morte della piccola Fatima, la bimba di 3 anni morta dopo essere precipitata dal balcone al quarto piano di una palazzina in via Milano, nel gennaio del 2022.

Fu omicidio volontario

Fatima era la figlia della donna con cui l'imputato all'epoca aveva una relazione. Per lui è stata confermata l'accusa di omicidio volontario.

Mohssine ha sempre sostenuto che si trattò di un incidente avvenuto mentre giocava con la bimba. Per l'accusa invece fu un gesto deliberato: la sentenza di appello ha dato ragione a questa tesi.