Il toro del Campus diventa rosa per dire no alle molestie in Università

Per manifestare contro il cosiddetto 'pinkwashing' non poteva che essere usata della vernice rosa. Le attiviste del movimento universitario 'Mai più zitt3' hanno approfittato della Giornata Nazionale delle Università per protestare, e hanno ricoperto il toro simbolo del Campus Einaudi di vernice, per poi marciare sotto le altre sedi universitarie.

Protesta contro ogni forma di molestia