Lancio bici ai Murazzi, confermate le pene per i tre minorenni coinvolti

Nessuno sconto di pena per i tre minorenni ritenuti responsabili la sera del 21 gennaio del 2023 di aver partecipato al lancio della bici dalla balconata dei Murazzi che ha ferito gravemente lo studente siciliano Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico. Ieri, invece, il diciannovenne Victor U. era stato condannato a dieci anni e otto mesi.

Confermate in appello le sentenze di primo grado

In appello è stata confermata la sentenza di primo grado: 9 anni e 9 mesi per il diciottenne, 9 anni e 4 mesi per il quindicenne, 6 anni e 8 mesi per la sedicenne. Per quanto riguarda la revoca della misura cautelare chiesta dai difensori dei tre giovani, la Corte si è riservata mentre non si è espressa per la richiesta di messa alla prova e sulla giustizia riparativa.

Il procuratore generale che nella requisitoria aveva sostenuto che “lanciare una bici nel mucchio è un gesto criminale” lasciando l’aula dopo la lettura del dispositivo ha ribadito che “i fatti sono di una gravità inaudita, si commentano da soli”. Gli imputati ad oggi sono tutti ancora in carcere in tre diverse strutture italiane.

La replica dei legali dei ragazzi

Per Michele Ianniello, legale di uno dei ragazzi, “si tratta di una pena sproporzionata e ingiusta, pur nella gravità di quanto accaduto. Continuerò la battaglia in Cassazione per cercare di adeguare la pena. Ci sono tante questioni aperte, a cominciare dalla riqualificazione del reato e dalla giustizia riparativa. Le concessione delle attenuanti generiche ieri uno dei due maggiorenni, e la mancata concessione ai due minori è ingiustificata e priva di qualsiasi valore giuridico”.

L’avvocato Domenico Peila, legale di un altro dei giovani osserva: “le sentenze si rispettano sempre. L’unico dolore serio è quello riferito al ragazzo” mentre Simona Grabbi è Alessandro Argento legali della famiglia Glorioso hanno commentato “e’ sentenza che ci confronta perché ha confermato l'impianto del primo grado nonché la valutazione di estrema gravità dei minori, che non hanno mai mostrato un autentico pentimento”.