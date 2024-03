Torino felice, ma non troppo: i fatturati crescono, però il capoluogo rallenta il passo e zavorra il resto del Piemonte

Il 2022 ha portato a una crescita dei fatturati, ma Torino si è ritrovata a fare da zavorra al resto del Piemonte. Lo dicono i dati che saranno presentati giovedì, nella cornice dell'Unione Industriali di Torino, in occasione della tappa cittadina Industria Felix, che analizza i bilanci delle aziende attraverso un'indagine realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved.

Torino fa da zavorra

I numeri parlano chiaro. In generale, tutto il Nord Ovest ha visto aumentare i fatturati delle aziende, ma mentre la Valle d'Aosta è cresciuta del 43,8% e la Liguria del 34,1%, il Piemonte si è dovuto "accontentare" di un +20,3%. Dato di per sé non disprezzabile, ma sicuramente al di sotto delle performance altrui. E il dito è puntato su Torino, che ha fatto peggio delle "sorelle" capoluogo di regione. Sotto la Mole, infatti, si è registrato un +17,6% a fronte di circa 187 miliardi di ricavi. Decisamente meglio le variazioni percentuali di Vercelli (13,1 miliardi di euro di ricavi con + 36,6%), Novara (36,8 miliardi con +25,4%) e Biella (7,7 miliardi con +24,9%). Per avere una Pietra di paragone, in Liguria il capoluogo di Genova ha segnato un +36,5% (con 64,2 miliardi di ricavi).