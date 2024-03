Settimana del Lavoro: gli appuntamenti di mercoledì 20 marzo 2024

Nella terza giornata della Settimana del Lavoro 2024 si parlerà di conciliazione vita-lavoro con gli studenti del secondo ciclo, delle sfide che l’intelligenza artificiale pone al mondo del lavoro e di felicità, con la presentazione del Barometro della Felicità 2024, l’indagine annuale che misura lo stato di salute della felicità e del benessere dei lavoratori, sia nella dimensione aziendale sia in quella individuale e sociale.

h 9.30 – 12.30

Polo del ’900 — Auditorium

SUL FILO DELL’EQUILIBRIO

L’incontro è la tappa finale di un breve percorso sperimentale ISMEL con gli studenti

e le studentesse del secondo ciclo per indurli a riflettere, insieme tra loro e attraverso il confronto intergenerazionale, su uno dei temi della Settimana del Lavoro, l’equilibrio e la conciliazione vita-lavoro.

Come, quanto e dove lavorerò? Quali connessioni intravedo tra la mia sfera privata

e le mie future attività professionali? Come sta cambiando la visione del lavoro

rispetto a luoghi, tempi e orari di lavoro?

Il percorso è stato pensato e condiviso con i docenti per coinvolgere attivamente gli studenti e le studentesse nell’osservare la propria realtà, attingendo direttamente informazioni da persone che lavorano, siano esse dipendenti, imprenditori, liberi professionisti, artigiani, studenti lavoratori… Il confronto sugli esiti e le opinioni di studenti e studentesse costituiscono la base della sessione finale con gli esperti ai quali si chiederà di ascoltare, dialogare e approfondire gli aspetti ritenuti più interessanti, gli elementi di criticità emersi, i dubbi che non si possono ancora sciogliere, in modo da far conoscere la realtà del lavoro attuale in una prospettiva più ampia: un esercizio di orientamento, consapevolezza, capacità critica e cittadinanza.

Studenti e studentesse dell’ITIS Avogadro e del Liceo Einstein di Torino dialogano con

Luca Faccenda — Dirigente Assessorato al Lavoro Città di Torino

Laura Morgagni — Direttrice Fondazione Piemonte Innova

Sabrina Naborre — Responsabile Risorse Umane SMAT

h 15.00 – 16.30

Polo del ’900 — Auditorium

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LAVORO

Nuove attese e nuove richieste dal mondo del lavoro stanno costruendo i parametri di una qualità di vita del lavoro nella quale l’impiego delle tecnologie deve trovare la sua collocazione. Oggi le imprese investono per utilizzare le opportunità dirompenti offerte dalle nuove tecnologie, che creano nuovi lavori, espandono le capacità degli individui, richiedono nuovi livelli di formazione e rendono inutili molte attività connesse alla manipolazione della conoscenza e alla gestione dei flussi informativi.

Intelligenza artificiale e lavoro: scenari e prospettive

Guido Boella — Vicerettore e professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino

Intelligenza artificiale, occupazione e nuovi mestieri

Vittorio Di Tomaso — CEO MAIZE e Presidente Gruppo Digital Technologies Unione Industriali Torino

Donato Montibello — Vicepresidente Cooperativa Mediterranei

Pietro Pacini — Direttore Generale CSI Piemonte

Luca Cortese — Segretario Confederale UIL Torino e Piemonte

modera Giovanni Ferrero — già Presidente ISMEL

h 18:00 — 19:00

Polo del ’900 — Biblioteca e Archivi

BAROMETRO DELLA FELICITÀ 2024

Guardare al benessere delle persone significa redigere un framework, ad alto valore aggiunto con la capacità di innalzare e completare la visione strategica d’insieme troppo spesso concentrata su piccoli interventi innestati in un breve/medio periodo, senza tenere conto di un rigore logico e dell’impatto sul lungo periodo. L’attuale contesto economico sociale ci spinge a riflettere sulla necessità di imprimere forza con progetti che integrino le basi strategiche del lavorare secondo il ciclo di vita delle persone, rispetto alle diverse generazioni che si intersecano nei contesti lavorativi e su queste traiettorie innestare le diverse fasi necessarie a garantire la loro qualità della vita, circolo virtuoso per il nostro sistema paese. Il Barometro della felicità misura lo stato di salute della felicità e del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, sia nella dimensione aziendale sia in quella individuale e sociale. I dati che emergono dalla survey ci propongono una guida con la quale redigere progetti strategici inclusivi e sostenibili.

Elisabetta Dallavalle — Presidente dell’Associazione Ricerca Felicità

e Co-Founder dell’Osservatorio italiano BenEssere e Felicità.

Valeria Panini — Presidente AIDDA Piemonte e Valle d’Aosta

Enrica Acuto — CEO Jacobacci & Partners spa

