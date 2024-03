Delgrosso e crisi aziendali, il Consiglio regionale dice sì alla creazione di un fondo per i lavoratori

“Quella della Delgrosso di Nichelino è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle crisi industriali che, ormai da anni, stanno interessando il territorio piemontese, una valanga che rischia di travolgere i lavoratori e le loro famiglie e che richiede una strategia regionale e nazionale straordinaria. Si tratta, quindi, di un segnale importante l’approvazione del mio ordine del giorno che impegna la Giunta a creare un fondo straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori che hanno perso il posto e non hanno accesso a ammortizzatori sociali, prestazione previdenziale o assistenziale” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno.

“Dopo la fine del contratto di solidarietà – prosegue Sarno – infatti, questi lavoratori si trovano senza ammortizzatori sociali e senza prospettive per il loro futuro, oltre non ricevere stipendi pieni da tre mesi. Un fondo di sostegno può rappresentare un aiuto importante e una prima risposta concreta, oltre che un primo passo nella giusta direzione”.

“Purtroppo – conclude Sarno – il centrodestra, oltre agli strumenti previsti per legge, nazionale e, quindi, regionale, non ha mai svolto un ruolo di programmazione strategica, di prevenzione, di vero accompagnamento, anche cercando di individuare le cause con anticipo. Grazie a questo atto si potrà fornire un primo aiuto ai lavoratori, in attesa di prevedere una politica del lavoro più articolata e di lunga visione”.