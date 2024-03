Lavori in via Po: da domani l'estensione del cantiere fino in via delle Rosine

Proseguono le attività per il rinnovo dei binari ed il ripristino della pavimentazione in lose su via Po.

A partire da domani, il cantiere, che attualmente occupa una parte di piazza Vittorio (da via Giulia di Barolo all’inizio di via Po), si estenderà su via Po fino a via delle Rosine.

In questa tratta si procederà con la rimozione delle lose: verranno numerate e trasportate presso un deposito in attesa del loro riposizionamento a fine lavori.

Parallelamente inizieranno le attività di rimozione dei binari nel tratto di piazza Vittorio Veneto, dove le lose sono state appena rimosse.

La viabilità

Con l’estensione del cantiere e l’avvio delle nuove lavorazioni entrerà in vigore la nuova viabilità su via Po: essa sarà sempre garantita in direzione piazza Castello mentre sul lato opposto, in direzione piazza Vittorio, la percorrenza per il traffico veicolare sarà consentita unicamente dalle 17.30 alle 8.