Iscrizioni aperte per il laboratorio di voci di Outsider

L'Associazione Outsider ha il piacere di annunciare l'apertura delle iscrizioni per il suo innovativo laboratorio intitolato "IN-Canto IN-Segno IN-Cammino". Questa iniziativa si rivolge a tutti coloro che desiderano esplorare il potere trasformativo del canto, non solo come strumento di espressione personale ma anche come veicolo per rafforzare il tessuto sociale.

Il laboratorio "IN-Canto IN-Segno IN-Cammino" si propone di essere un luogo di incontro e di condivisione, dove i partecipanti potranno formare un vero coro, imparando a cantare non solo per sé stessi ma anche per comunicare con chi non può udire. Le lezioni si terranno ogni lunedì sera dalle 18.30 alle 19.45 in Via San Marino 10, offrendo un'occasione unica per intraprendere un percorso di gioia, fraternità e condivisione insieme ad altre persone uniche.