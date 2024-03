Piemonte sempre più per tutti: "World summit sul turismo accessibile nel 2025 a Torino"

Il Piemonte è sempre più una regione turistica "per tutti": durante la presentazione del catalogo "Piemonte for all", infatti, il direttore della Cpd Consulta Persone in Difficoltà Giovanni Ferrero ha annunciato una trattativa per portare a Torino il World Summit sul turismo accessibile.

Il catalogo Piemonte for All

"Dal turismo per tutti al turismo per ognuno": è questo lo slogan del nuovo catalogo in grado di ribaltare un paradigma: le proposte studiate appositamente per le persone disabili o con difficoltà motorie si trasformano in proposte basate sulla fruibilità generale perché in grado di essere appaganti e di qualità per tutti.

Grazie alla partecipazione di 80 operatori, 6 aziende turistiche e 10 consorzi, sono stati realizzati 12 itinerari su tutto il territorio regionale tra arte, cultura, enogastronomia, sport e relax: "Si tratta - ha sottolineato Ferrero - della prima esperienza simile a livello italiano: abbiamo dimostrato la vicinanza del turismo accessibile al nostro territorio abbinandolo anche la sostenibilità".

"Grande attenzione alle fragilità"

Il progetto è stato coordinato da Visit Piemonte: "L'attenzione alle fragilità- ha dichiarato l'assessora regionale al turismo Vittoria Poggio - è sempre stata un nostro punto di forza: quello di oggi è un ulteriore tassello che completa il percorso fatto con Cpd".

Catalogo scaricabile dal link: https://www.visitpiemonte.com/it/Experience/piemonte-tutti