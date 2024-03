Un convegno dedicato al valore del volontariato a Torino

L'Associazione Evangelica di Volontariato (AEV), in sinergia con la Diaconia Valdese CSD, annuncia il convegno intitolato “Volontarie e Volontari, Risorse per la Società che Cambia”. Questo importante evento segna il 40° anniversario dell’AEV e si svolgerà al Salone Convegni della Chiesa Valdese, situato in Corso Vittorio Emanuele II, 23, Torino, il giorno venerdì 22 marzo 2024 alle ore 15:00.