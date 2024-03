Filarmonica TRT porta la musica dai teatri ai mercati della città

Continuano i festeggiamenti per i vent’anni di attività di la Filarmonica TRT che, in collaborazione con la Città di Torino, il 22 marzo regalerà ancora una mattina di musica alla sua Torino e porterà le sue note fuori dalle sale del Teatro Regio, che tradizionalmente ne ospita i concerti, suonando per la gente, nei mercati.

Programma:

9.30 mercato Piazza Foroni

10.30 mercato Porta Palazzo

11.30 mercato Via Onorato Vigliani

12.15 mercato Santa Rita

Passanti, cittadini, turisti e appassionati potranno ascoltare diversi ensemble della Filarmonica TRT suonare i brani più belli del repertorio classico.

Per info: www.filarmonicatrt.it