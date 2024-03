Gigi Dag torna ai live a annuncia il primo concerto: il 21 giugno a Milano

"È primavera... tanti fiori per tutti... musica, amore. Ci vediamo il 21 giugno a Milano": è di pochi minuti fa l'annuncio più bello per chi ama la musica e, soprattutto, Gigi D'Agostino. Il Capitano torinese re della musica dance ha infatti annunciato il primo concerto dopo la lunga malattia che sancirà il definitivo ritorno "live" dopo la recente apparizione al Festival di Sanremo.

Lo show, che alle 20.30 di venerdì 21 giugno a Rho Fiera darà ufficialmente il via alla stagione estiva, «sarà l’occasione per il pubblico di ascoltare live le hit del dj per antonomasia ed essere catapultati nell’universo sonoro di uno dei migliori artisti dance al mondo» come si legge nel lancio dell'evento: la prevendita sarà aperta dalle 14 di domani, venerdì 22, marzo su ticketone.it

“L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “In My Mind”, “Another Way” e “La Passion” sono solo alcune delle tante canzoni che hanno segnato - e continuano a segnare - intere generazioni di ragazzi che scendono in pista solo per scatenarsi al ritmo delle creazioni di Gigi D’Agostino, ascoltate e riprodotte in tutto il mondo.

Bentornato alla tua vita e continua a farci ballare e sognare, Gigi Dag.