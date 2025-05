Al Teatro Vittoria, il Concerto di Primavera della Fondazione CRT e della Fondazione Accademia di Musica

Mercoledì 7 maggio alle ore 20, al Teatro Vittoria di Torino, va in scena il Concerto di Primavera, promosso da Fondazione CRT e Fondazione Accademia di Musica.



Sul palco l’Orchestra da Camera Accademia della Fondazione Accademia di Musica, formata da sedici tra i più promettenti allievi dei corsi di alta formazione dell’Accademia, insieme a cinque ex borsisti del progetto Talenti Musicali della Fondazione CRT, che saranno le prime parti dell'ensemble: Matteo Ruffo (primo violino), Alice Costamagna (violino), Giorgia Cervini (viola), Michelangelo Mafucci (violoncello) e Pamela Massa (contrabbasso). Un’occasione per celebrare l’impegno congiunto delle due istituzioni nel sostenere concretamente l’avvio alla

carriera artistica delle nuove generazioni.



A dirigere l’orchestra sarà Alessandro Milani, spalla dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e docente presso l’Accademia di Musica.



In programma due capolavori assoluti del repertorio cameristico: il Divertimento K136 in re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart e la Serenata per archi op. 22 in mi

maggiore di Antonín Dvořák.



Per info: www.accademiadimusica.it